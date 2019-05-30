Вартовчане могут узнать сроки ремонта дорог на интерактивной карте

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-30T12:59:57+03:00

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В этом году в Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано примерно 17,5 км участков. Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте.

Как сообщили в администрации города, отслеживать проведение работ можно с помощью сервиса «Карта ремонта дорог (БКАД)», размещённого на портале главы города «Наш Нижневартовск» в разделе «Благоустройство города» (на главной странице).

Выход на раздел также доступен через сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска. По мере проведения мероприятий на улично-дорожной сети карта будет дополняться и актуализироваться. Так, например, сейчас сервис позволяет увидеть участок дороги в период подготовки к ремонту. Фото «после» будут размещены в августе-сентябре (как завершится обновление).

Для пользователей предусмотрен интерактив. Кроме того, вартовчане могут оценить проведённый ремонт (поставить отметку «нравится»), а также оставить комментарий (вопрос, предложение, просьбу, замечание). Все они будут поступать напрямую специалистам департамента ЖКХ администрации города для дальнейшей отработки с подрядчиками.

Сейчас на карте отмечены 14 дорог (выбраны жителями, вошли в «БКАД»). Красный цвет говорит о том, что работы не начаты. Желтый - мероприятия ведутся. После окончания модернизации отмеченная на карте дорога поменяет цвет на зеленый. Благодаря такому сервису каждый водитель сможет запланировать свой маршрут передвижения по дорогам города, минуя перекрытые участки.

ИСТОЧНИК KP.RU