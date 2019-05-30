2019-05-30T12:32:16+03:00
Происшествия

Из шиномонтажки города Советский тюменец выкрал сейф вместе с деньгами

«Улов» вышел небольшой
Алена Кульмухаметова
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Из шиномонтажки города Советский тюменец выкрал сейф вместе с деньгами. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреИз шиномонтажки города Советский тюменец выкрал сейф вместе с деньгами. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В дежурную часть полиции Советского района обратился 32-летний местный житель по факту кражи металлического сейфа с деньгами.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 42-летний житель Тюменской области. Находясь на территории Южной промзоны города Советский, мужчина через окно проник в помещение шиномонтажа, откуда похитил сейф с деньгами общей в сумме 40 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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