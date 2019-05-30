Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске посетит министр спорта России

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-30T10:26:43+03:00

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С 31 мая по 6 июня в Ханты-Мансийске состоятся V Всемирные игры юных соотечественников – международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом.

В столицу Югры приедут министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, а также выдающиеся спортсмены прошлых лет. Так, ожидаются трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, борец классического стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев, трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие.

В Играх примут участие более 610 юных спортсменов из 60 стран Европы, Азии, Америки. На протяжении 7 дней участники будут соревноваться по наиболее популярным школьным видам спорта: баскетбол 3x3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, художественная гимнастика и плавание.

Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная культурно-образовательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU