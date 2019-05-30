СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-30T09:56:32+03:00

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 180 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Злоумышленников они даже не видели

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано четыре дистанционных преступления.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Нефтеюганского района перевели мошенникам более 180 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций. Владельцам банковских карт предлагалось предотвратить несанкционированное списание денежных средств со счетов. Также югорчанам предлагали помощь в оформлении кредита.

Кроме того, злоумышленники обманывают югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в социальных сетях. Так, 29-летний сургутянин, желая приобрести сотовый телефон, перевел мошенникам более 10 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию.

ИСТОЧНИК KP.RU