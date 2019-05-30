Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 180 тысяч рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано четыре дистанционных преступления.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Нефтеюганского района перевели мошенникам более 180 тысяч рублей.
Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций. Владельцам банковских карт предлагалось предотвратить несанкционированное списание денежных средств со счетов. Также югорчанам предлагали помощь в оформлении кредита.
Кроме того, злоумышленники обманывают югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в социальных сетях. Так, 29-летний сургутянин, желая приобрести сотовый телефон, перевел мошенникам более 10 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию.
ИСТОЧНИК KP.RU