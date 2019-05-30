В Нижневартовске стартует летняя спортивная кампания

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-30T09:52:06+03:00

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«Нижневартовск – город спорта» – под таким лозунгом будет дан старт летней кампании в 2019 году.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Александра Федоруса, на открытых площадках города опытные инструкторы ведущих фитнес-центров, общественных организаций и спортивных клубов проведут большое количество бесплатных занятий по йоге, зумбе, фитнесу, кроссфиту и не только.

Летом продолжится проведение тренировок по скандинавской ходьбе. Помимо этого планируется проведение турниров «Шахматы, шашки, нарды – связь времен и народов». Каждое воскресенье возле роллердрома ФСК «Юбилейный» и на спортивной площадке по адресу: Пермская, 23-А, будут установлены и оборудованы спортивным инвентарем столы, где взрослые и дети смогут посоревноваться. Курировать их будут профессиональные спортинструкторы.

В этом году для людей старшего возраста подготовлены разнообразные открытые тренировки и физкультурные мероприятия. Так, по инициативе вартовчан, организуют тренировки по йоге. С июня, по четвергам в 13 часов и воскресеньям в 14 часов, всех желающих будут ждать на площадке у ФСК «Юбилейный».

Еще одно новшество – открытые тренировки «Gold». Это специально разработанные занятия для людей старшего поколения. Место проведения – территория Комсомольского озера. Тренировки намечены на каждый понедельник в 11 часов.

В летний период в микрорайоны города вернется акция «Спорт в каждый двор». В этом сезоне будут работать сразу две выездные бригады спортинструкторов Дирекции спортивных сооружений. Это значит, что мероприятий станет в два раза больше, чем в прошлом году, – по 4 каждый будний день. Всего в рамках проекта запланировано более 200 физкультурных эстафет, чемпионатов и состязаний, в основе которых будут разные виды спорта: стритбол, футбол, флорбол, волейбол, лапта, хоккей на траве.

Отметим, в прошлом сезоне более 15 тысяч человек приняли участие в акции, в этом ожидается еще больше. Программа «Спорт в каждый двор» признана успешной и рекомендована к реализации на территории всей Югры.

Впервые в этом году будет реализован проект «Спорт без границ». В рамках проекта запланировано проведение турниров «Гигантские шашки», «Гигантский боулинг», «Гольф» и др. Для этого установят мягкое оборудование.

В июне и августе в Нижневартовске пройдет Спартакиада «Самотлорские спортивные игры – 2019». В течение двух лагерных смен юные вартовчане будут состязаться в легкой атлетике, пионерболе, «Веселых стартах», «Снайпере».

Выполнить нормативы ГТО нижневартовцы смогут и в летний сезон. С июня по август будет реализован проект «Лето вместе с ВФСК «ГТО». Всего в течение трех месяцев пройдет 17 мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU