2019-05-30T09:39:09+03:00
Происшествия

Нетрезвый нефтеюганец украл смартфон у мужчины

Похищенное вернули владельцу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Нетрезвый нефтеюганец украл смартфон у мужчины. Фото с сайта pixabay.comНетрезвый нефтеюганец украл смартфон у мужчины. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Кража телефона была зарегистрирована в пятом микрорайоне города Нефтеюганск. Её раскрыли по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего подозреваемого. Установлено, что находясь напротив одного из домов в пятом микрорайоне, мужчина похитил сотовый телефон заявителя стоимостью 10 000 рублей. Кражу подозреваемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 31, из них: угон, два случая мошенничества, 11 краж и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вартовчане могут узнать сроки ремонта дорог на интерактивной карте
В Югорске наркомана судят за склонение приятеля к запретному
Летом в парках Ханты-Мансийска готовят обширную программу
Из шиномонтажки города Советский тюменец выкрал сейф вместе с деньгами
В Нижневартовске выступит хор Турецкого
В Югре растёт количество краж велосипедов
Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске посетит министр спорта России
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 180 тысяч рублей
В Нижневартовске стартует летняя спортивная кампания
Обь в районе Нижневартовска поднялась на три сантиметра
В Ханты-Мансийске начинает работу «Сад добрых дел»
В Сургуте на «зебре» «Форд» сбил подростка
Золотые украшения и 200 евро стали добычей похитительницы из Радужного
Полиция Нижневартовска узнает, кто выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков
В Сургуте дачника обокрали на 22 тысячи рублей