Нетрезвый нефтеюганец украл смартфон у мужчины

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-30T09:39:09+03:00

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Кража телефона была зарегистрирована в пятом микрорайоне города Нефтеюганск. Её раскрыли по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего подозреваемого. Установлено, что находясь напротив одного из домов в пятом микрорайоне, мужчина похитил сотовый телефон заявителя стоимостью 10 000 рублей. Кражу подозреваемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 31, из них: угон, два случая мошенничества, 11 краж и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU