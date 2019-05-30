Нетрезвый нефтеюганец украл смартфон у мужчины
Кража телефона была зарегистрирована в пятом микрорайоне города Нефтеюганск. Её раскрыли по горячим следам.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего подозреваемого. Установлено, что находясь напротив одного из домов в пятом микрорайоне, мужчина похитил сотовый телефон заявителя стоимостью 10 000 рублей. Кражу подозреваемый совершил в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 31, из них: угон, два случая мошенничества, 11 краж и два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU