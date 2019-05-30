СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-30T09:31:44+03:00

Обь в районе Нижневартовска поднялась на три сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Изменить размер текста: A A

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 30 мая составляет 769 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на три сантиметра.

В прошлом году на эту же дату уровень воды в Оби был на отметке в 845 сантиметров. Опасность подтопления участков города существует при достижении подъёма воды до 850 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU