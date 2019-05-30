2019-05-30T09:31:44+03:00
Общество

Обь в районе Нижневартовска поднялась на три сантиметра

Опасности затопления городу нет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Обь в районе Нижневартовска поднялась на три сантиметра. Фото с сайта администрации города НижневартовскОбь в районе Нижневартовска поднялась на три сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 30 мая составляет 769 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на три сантиметра.

В прошлом году на эту же дату уровень воды в Оби был на отметке в 845 сантиметров. Опасность подтопления участков города существует при достижении подъёма воды до 850 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вартовчане могут узнать сроки ремонта дорог на интерактивной карте
В Югорске наркомана судят за склонение приятеля к запретному
Летом в парках Ханты-Мансийска готовят обширную программу
Из шиномонтажки города Советский тюменец выкрал сейф вместе с деньгами
В Нижневартовске выступит хор Турецкого
В Югре растёт количество краж велосипедов
Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске посетит министр спорта России
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 180 тысяч рублей
В Нижневартовске стартует летняя спортивная кампания
Нетрезвый нефтеюганец украл смартфон у мужчины
В Ханты-Мансийске начинает работу «Сад добрых дел»
В Сургуте на «зебре» «Форд» сбил подростка
Золотые украшения и 200 евро стали добычей похитительницы из Радужного
Полиция Нижневартовска узнает, кто выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков
В Сургуте дачника обокрали на 22 тысячи рублей