2019-05-30T08:55:35+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске начинает работу «Сад добрых дел»

Интерактивная игровая площадка откроется в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске начинает работу «Сад добрых дел». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске начинает работу «Сад добрых дел». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Прогулки на свежем воздухе для самых маленьких жителей Ханты-Мансийска совсем скоро станут гораздо интереснее. В Международный день защиты детей в парке имени Бориса Лосева начнет свою работу «Сад добрых дел». Каждую субботу в течение всего лета педагоги детсадов будут проводить здесь бесплатные развивающие занятия для детей.

- Интерактивная игровая площадка откроется в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации. Она рассчитана на детей дошкольного возраста, а также ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, – рассказала начальник отдела дошкольного образования Департамента образования администрации Ханты-Мансийска Алёна Сизых.

Напомним, «Сад добрых дел» состоит из пяти игровых домиков, каждый из которых имеет свою развивающую направленность. Первый – «Для друзей» – предполагает развитие у детей эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. Он оборудован театральным уголком и стульчиками. Во втором и третьем – «Радужном» и «Загадка» – для детей раннего и дошкольного возраста запланированы занятия на развитие восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения. Домик №4 оборудован клавишными и шумовыми инструментами и носит название «Музыкальный». В пятом – «Трогательном» – все обустроено так, чтобы у детей развивались тактильные ощущения и мелкая моторика.

Первые занятия на игровой площадке пройдут 1 июня в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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