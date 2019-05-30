2019-05-30T08:40:06+03:00
Происшествия

Золотые украшения и 200 евро стали добычей похитительницы из Радужного

Женщину нашли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Золотые украшения и 200 евро стали добычей похитительницы из Радужного. Фото с сайта pixabay.comЗолотые украшения и 200 евро стали добычей похитительницы из Радужного. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Богатую добычу «добыла» 30-летняя югорчанка в чужой женской сумочке. Однако долго пользоваться вещами ей не пришлось.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции Радужного установлена подозреваемая в краже. Известно, что 30-летняя злоумышленница, находясь в квартире пострадавшей, похитила из сумки золотые изделия общей стоимостью 200 000 рублей и 190 евро. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске начинает работу «Сад добрых дел»
В Сургуте на «зебре» «Форд» сбил подростка
Полиция Нижневартовска узнает, кто выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков
В Сургуте дачника обокрали на 22 тысячи рублей
На трассах Югры неделю будут дежурить усиленные посты ДПС
Мировое соглашение с предпринимателями пополнило бюджет Сургута на 15 миллионов рублей
Погода в Югре 30 мая: пасмурно и сильный ветер
В Мегионе на видео попала погоня за пьяным водителем
Погорельцам дома №49 с улицы Чапаева в Нижневартовске на днях проведут кабельное ТВ
Безработная югорчанка украла дорогой велосипед
Юные когалымчане смогут подзаработать во время летнего отдыха
В банке Сургута обнаружена поддельная пятитысячная купюра
В Ханты-Мансийске в асфальт «закатают» сто миллионов рублей
Хозяйка лишней квартиры из Лянтора назвала код и осталась без денег
Считанные часы остались до начала Прямой линии с губернатором Югры
В Югорске раскрыта дерзкая кража автомагнитолы
Жители Ханты-Мансийска требуют перенести воинскую часть за город
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан пермяк
Молодежный форум «Югра – территория возможностей» стартовал в Ханты-Мансийске
В Сургуте за контрафактный алкоголь судят гражданина Азербайджана
В Нижневартовске состоится концерт джазовой музыки
Шесть миллионов рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие сутки
В Ханты-Мансийске 600 подростков и молодежь объединились в трудовые отряды
Трое югорчан перевели с банковских карт мошенникам 34 тысячи рублей