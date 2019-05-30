СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-30T08:40:06+03:00

Золотые украшения и 200 евро стали добычей похитительницы из Радужного. Фото с сайта pixabay.com

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Богатую добычу «добыла» 30-летняя югорчанка в чужой женской сумочке. Однако долго пользоваться вещами ей не пришлось.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции Радужного установлена подозреваемая в краже. Известно, что 30-летняя злоумышленница, находясь в квартире пострадавшей, похитила из сумки золотые изделия общей стоимостью 200 000 рублей и 190 евро. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU