На трассах Югры неделю будут дежурить усиленные посты ДПС

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-30T07:50:07+03:00

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Любителей скорости и выезда на встречку в ближайшую неделю ждут неприятности. На всех трассах Ханты-Мансийского автономного округа нарушителей будут поджидать сотрудники полиции.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в целях снижения аварийности на федеральных и региональных автодорогах округа автоинспекторы совместно с коллегами из ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Свердловской областей с 1 по 9 июня проведут профилактическое мероприятие «Трасса». Инспекторы ДПС, в первую очередь, будут нацелены на профилактику грубых нарушений правил дорожного движения: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения.

На территории Ханты-Мансийского, Сургутского и Советского районов на время проводимых мероприятиях планируется принятие участия представителей Центра медицины катастроф. В рамках мероприятия полицейские проведут профилактические беседы с автовладельцами о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством, использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, напомнят о последствиях нарушения установленной скорости, правил обгона, вручат тематические памятки.

Данное мероприятие вызвано необходимостью. В Югре часто происходят автокатастрофы из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Так, на этой недели в ДТП попал маршрутный автобус. В результате происшествия один человек погиб и семь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU