Мировое соглашение с предпринимателями пополнило бюджет Сургута на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-30T07:36:30+03:00

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В Сургуте в силу вступили новые Правила распространения наружной рекламы. Их единогласно утвердили на заседании Думы Сургута. В течение нескольких месяцев в городе велась борьба с незаконной наружной рекламой. Предприниматели, не желая допустить потери клиентов, заключили мировое соглашение с администрацией Сургута. Эти меры пополнили городской бюджет на 15 миллионов рублей. - Новые правила размещения наружной рекламы позволят навести порядок в этом бизнесе. Сургут ежегодно недополучал миллионы рублей от владельцев рекламных баннеров. Благодаря мировому соглашению нам удалось вернуть в бюджет порядка 15 миллионов рублей, – отметил глава Сургута Вадим Шувалов.

Под рекламу на территории города будет отведено 450 отдельно стоящих конструкций. Это в полтора-два раза меньше, чем сейчас. После утверждения схемы и проведения торгов наружная реклама, уже размещенная на улицах Сургута, будет заменена на более современную. Права на установку рекламы будут предоставлять на открытом конкурсе. Это принципиальное отличие от прежних правил.

Отметим, что при формировании новых правил распространения наружной рекламы учитывалось мнение предпринимательского сообщества Сургута. Именно предприниматели поддержали решение о проведение торгов в формате конкурса.

- Вы знаете – сегодня без преувеличения очень знаковый день, - заявил глава Сургута. - Наша Дума утвердила Правила распространения наружной рекламы. Отдельное спасибо депутатам за понимание. Что это значит? Прежде всего – наведение строгого порядка на рынке наружной рекламы города. А ведь мы шли к этому почти три года! Отмечу, что как только я вступил в должность – поставил перед своей командой задачу по изменению внешнего вида города, а без внятных и четких правил в сфере рекламы — это невозможно!

Все эти стихийные вывески из серии «кто во что горазд» уродовали наш город, делали его неопрятным, несовременным, и уж точно никоим образом не украшали его. И это только лишь одна сторона медали. А ведь мы ежегодно недополучали в бюджет города миллионы рублей! Отныне ситуация будет кардинально другой. И это мне, как главе города внушает уверенность, что Сургут теперь в этой сфере будет развиваться цивилизованно! – сказал Вадим Шувалов.

Добавим, что за период 2018-2019 годов с улиц Сургута было демонтировано более 50 тысяч рекламных информаций и 52 рекламные конструкции. В ближайшее время уберут еще 117 конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU