2019-05-30T07:00:06+03:00
Общество

Погода в Югре 30 мая: пасмурно и сильный ветер

Местами ожидается дождь
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 30 мая: пасмурно и сильный ветер. Фото из группы "Сургут" в соцсети ВКонтактеПогода в Югре 30 мая: пасмурно и сильный ветер. Фото из группы "Сургут" в соцсети ВКонтакте
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В четверг 30 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду, днём порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14,+19 градусов, по северным и восточным районам +8,+13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +8 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5, +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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