2019-05-29T16:02:23+03:00
Происшествия

В Мегионе на видео попала погоня за пьяным водителем

Нарушитель пытался уйти через дворы [видео]
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе на видео попала погоня за пьяным водителемВ Мегионе на видео попала погоня за пьяным водителемФото: Татьяна Коркина
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Нарядом ДПС ночью во время патрулирования улиц города Мегион на одной из городских автодорог, был замечен автомобиль «ВАЗ 211540». При виде патрульного автомобиля ГИБДД водитель увеличил скорость.

Сотрудники ДПС вынуждены были преследовать правонарушителя, который в течение продолжительного времени, неоднократно нарушая ПДД, пытался скрыться от них в городской черте. Однако в одном из дворов остановил автомобиль и вместе с пассажиром попытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции, где прошел освидетельствование. Установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ 211540» - ранее судимый 19-летний житель Мегиона, не имея прав на управление данным автомобилем и водительского удостоверения, был пьян.

С начала недели сотрудниками ГИБДД Мегиона выявлено уже два водителя, севших за руль транспортного средства в нетрезвом виде. Один из них преступил закон в этой части повторно, второй даже не имел водительского удостоверения.

Так, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» с признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило, что мужчина был не трезв. В ходе проверки выяснилось, что мегионец ранее уже был лишен прав.

В настоящее время в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Мегионе на видео попала погоня за пьяным водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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