СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-29T15:43:52+03:00

Погорельцам дома №49 с улицы Чапаева в Нижневартовске на днях проведут кабельное ТВ. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев в ходе своего рабочего визита в Нижневартовск встретился с главой города Василием Тихоновым. Они посетили 11 микрорайон, где встретились с жителями дома №49, пострадавшего во время пожара 12 февраля.

Как доложил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев, во время пожара больше всего пострадала кровля. Для ее восстановления администрация города заключила контракт с ООО «Прогресс». Ремонт был выполнен в кратчайшие для такого вида работ сроки. По словам руководителя фирмы Андрея Боярских выполнена огнезащитная обработка всех конструкций новой крыши. В приемке работ участвовали жители, которых выдвинула инициативная группа дома.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, которая проведет ремонт подъездов. Данные мероприятия пройдут за счет обслуживающей организации. Решается вопрос восстановления телекоммуникаций. Подключить кабельное телевидение должны в первых числах июня.

ИСТОЧНИК KP.RU