2019-05-29T15:33:22+03:00
Происшествия

Безработная югорчанка украла дорогой велосипед

Женщину соблазнило отсутствие замков
Алена Кульмухаметова
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Безработная югорчанка украла дорогой велосипедБезработная югорчанка украла дорогой велосипедФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился житель 24-летний окружной столицы с заявлением о краже велосипеда «Старк» стоимостью более 32 000 рублей, который был припаркован у одного из торговых центров города.

Оперативники установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Ею оказалась 30-летняя безработная местная жительница, которая в содеянном призналась. Нарушительница пояснила, что заметила не пристегнутый велосипед и решила присвоить его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно которой фигурантке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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