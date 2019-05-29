Безработная югорчанка украла дорогой велосипед
Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился житель 24-летний окружной столицы с заявлением о краже велосипеда «Старк» стоимостью более 32 000 рублей, который был припаркован у одного из торговых центров города.
Оперативники установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Ею оказалась 30-летняя безработная местная жительница, которая в содеянном призналась. Нарушительница пояснила, что заметила не пристегнутый велосипед и решила присвоить его.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно которой фигурантке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU