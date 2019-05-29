Юные когалымчане смогут подзаработать во время летнего отдыха

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-29T15:28:38+03:00

Рабочий день их будет менее трёх часов

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С 3 июня в Когалыме начнут свою работу трудовые молодежные трудовые бригады. 210 юных когалымчан в возрасте от 14 до 18 лет выйдут на благоустройство города.

Как сообщили в молодёжном культурном центре «Феникс», всего в течение лета будет организовано три трудовые смены. На временные рабочие места за три месяца планируется трудоустроить 610 несовершеннолетних горожан. Ребятам предстоит поддерживать чистоту на городских территориях, заниматься благоустройством. Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет составляет 2 часа 40 минут, от 16 до 18 лет – 3 часа 30 минут. Таким образом когалымские подростки смогут отдохнуть, с пользой провести время и заработать.

Финансирование мероприятий идёт за счет средств городского и окружного бюджетов в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма».

ИСТОЧНИК KP.RU