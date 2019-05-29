2019-05-29T15:28:38+03:00
Общество

Юные когалымчане смогут подзаработать во время летнего отдыха

Рабочий день их будет менее трёх часов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Юные когалымчане смогут подзаработать во время летнего отдыха. Фото с сайта администрации города КогалымЮные когалымчане смогут подзаработать во время летнего отдыха. Фото с сайта администрации города Когалым
Изменить размер текста:

С 3 июня в Когалыме начнут свою работу трудовые молодежные трудовые бригады. 210 юных когалымчан в возрасте от 14 до 18 лет выйдут на благоустройство города.

Как сообщили в молодёжном культурном центре «Феникс», всего в течение лета будет организовано три трудовые смены. На временные рабочие места за три месяца планируется трудоустроить 610 несовершеннолетних горожан. Ребятам предстоит поддерживать чистоту на городских территориях, заниматься благоустройством. Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет составляет 2 часа 40 минут, от 16 до 18 лет – 3 часа 30 минут. Таким образом когалымские подростки смогут отдохнуть, с пользой провести время и заработать.

Финансирование мероприятий идёт за счет средств городского и окружного бюджетов в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мегионе на видео попала погоня за пьяным водителем
Погорельцам дома №49 с улицы Чапаева в Нижневартовске на днях проведут кабельное ТВ
Безработная югорчанка украла дорогой велосипед
В банке Сургута обнаружена поддельная пятитысячная купюра
В Ханты-Мансийске в асфальт «закатают» сто миллионов рублей
Хозяйка лишней квартиры из Лянтора назвала код и осталась без денег
Считанные часы остались до начала Прямой линии с губернатором Югры
В Югорске раскрыта дерзкая кража автомагнитолы
Жители Ханты-Мансийска требуют перенести воинскую часть за город
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан пермяк
Молодежный форум «Югра – территория возможностей» стартовал в Ханты-Мансийске
В Сургуте за контрафактный алкоголь судят гражданина Азербайджана
В Нижневартовске состоится концерт джазовой музыки
Шесть миллионов рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие сутки
В Ханты-Мансийске 600 подростков и молодежь объединились в трудовые отряды
Трое югорчан перевели с банковских карт мошенникам 34 тысячи рублей