2019-05-29T14:51:01+03:00
Происшествия

В банке Сургута обнаружена поддельная пятитысячная купюра

Полицейские просят югорчан внимательно рассматривать деньги
Алена Кульмухаметова
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В банке Сургута обнаружена поддельная пятитысячная купюраВ банке Сургута обнаружена поддельная пятитысячная купюраФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от кассира одного из банков города об обнаружении при пересчете денег билета номиналом 5000 рублей с признаками подделки.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Купюра была изъята и направлена на экспертное исследование, согласно которому было установлено, что билет изготовлен не производством Госзнак.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фальшивомонетчикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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