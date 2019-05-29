В банке Сургута обнаружена поддельная пятитысячная купюра
Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от кассира одного из банков города об обнаружении при пересчете денег билета номиналом 5000 рублей с признаками подделки.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Купюра была изъята и направлена на экспертное исследование, согласно которому было установлено, что билет изготовлен не производством Госзнак.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фальшивомонетчикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU