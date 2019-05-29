СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-29T14:46:15+03:00

В Ханты-Мансийске в асфальт «закатают» сто миллионов рублей. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Подрядчик уже приступил к обновлению дорожного полотна на улице Объездной

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В 2019 году в Ханты-Мансийске планируется отремонтировать более пяти км магистралей, в прошлом году эта цифра составила 3,84 км.

Как сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в окружном центре будут отремонтированы 20 участков автомобильных дорог.

На эти цели предусмотрено 111 миллионов рублей. Таким образом, один километр дороги обходится бюджету более чем в 20 миллионов рублей.

На сегодняшний день проведены необходимые процедуры торгов и заключено два муниципальных контракта на выполнение ремонтных работ на участках улиц: Объездная, Свердлова, Чехова, Строителей, Ленина, Рознина, Конева, Комсомольская, Пионерская, Березовская, Маяковского, Сутормина, Красноармейская, Мира, Ледовая и Ямская.

На прошлой неделе подрядчик уже приступил к обновлению дорожного полотна на улице Объездной, далее по графику улица Ледовая, а в середине июня – улица Мира на отрезке от улицы Дзержинского до Строителей

Основные мероприятия по приведению в надлежащее состояние асфальтового покрытия столицы Югры коммунальщики запланировали на предстоящее лето, а завершить их намерены в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU