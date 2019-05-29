Хозяйка лишней квартиры из Лянтора назвала код и осталась без денег

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-29T14:37:23+03:00

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В дежурную часть отдела полиции города Лянтор поступило заявление от местной жительницы о том, что её обманули. Полицейским женщина рассказала, что деньги исчезли после общения с потенциальным квартиросъёмщиком.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне на одном из популярных сайтов, пострадавшая разместила объявление о сдаче однокомнатной квартиры на длительный срок. Через несколько дней заявительнице поступил звонок. Потенциальная квартиросъемщица сообщила, что ее муж военный, и они едут в город Лянтор, где супруг будет работать по контракту. В качестве задатка, звонившая предложила перевести семь тысяч рублей. Для этого, она попросила номер банковской карты, а затем и CVV-код.

Женщина отказалась, поскольку знала о фактах обмана. Тогда мошенница попросила подойти к банкомату и перевести деньги самостоятельно с ее счета, так как у нее отсутствует банк он-лайн. Потерпевшая не боялась совершать какие-либо действия, так как на ее карте было всего 49 рублей. Однако мошенники оказались хитрее, и 28 тысяч рублей сначала были переведены со сберегательного счета жительницы Лянтора на ее банковскую карту, а затем на счет злоумышленников. После получения денег разговор был прерван.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU