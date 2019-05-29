СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-29T14:32:32+03:00

Считанные часы остались до начала Прямой линии с губернатором Югры Фото: Татьяна Коркина

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Трансляция прямой линии начнется в полдень 30 мая на телеканале «Югра» и в группе Правительство Югры. Отправить ВОПРОС главе региона можно прямо СЕЙЧАС через специальную форму ниже. Также вопросы принимаются по номеру горячей линии Центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86 и на сайте pryamaya-liniya.admhmao.ru

В правительстве отмечают, что каждый житель, задавший вопрос на Прямую линию, гарантированно получит ответ. По состоянию на утро 28 мая по всем каналам связи от югорчан уже поступило 813 вопросов.

В топ тем вошли жилищные программы, ЖКХ, вопросы местного самоуправления, перехода на новую систему обращения с ТКО, социального обеспечения, семьи, трудовых отношений, экологии, строительства и ремонта дорог, возведения социально значимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU