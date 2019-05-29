В Югорске раскрыта дерзкая кража автомагнитолы

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-29T14:20:15+03:00

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«Четырнадцатая» существенно пострадала от рук юного вора. Просто взять и выдернуть магнитолу подростку показалось мало и он повредил чужое авто.

В дежурную часть полиции Югорска накануне обратился 30-летний югорчанин с заявлениями о повреждении неизвестным личного автомобиля, припаркованного в одном из гаражных кооперативов и о краже из него автомагнитолы.

Мужчина пояснил, что оставив свой автомобиль – «ВАЗ 2114» возле гаражного кооператива, и придя к нему спустя некоторое время, обнаружил разбитое стекло, вмятину в двери, оторванные наружные ручки, трещину на переднем лобовом и заднем ветровом стекле, а также отсутствие автомагнитолы стоимостью шесть тысяч рублей. Общий причинённый ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Оперативники нашли злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний местный житель.В настоящее время похищенное изъято. Ведется следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU