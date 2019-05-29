2019-05-29T13:59:49+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска требуют перенести воинскую часть за город

Власти объявили голосование
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска требуют перенести воинскую часть за город. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖители Ханты-Мансийска требуют перенести воинскую часть за город. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В городских интернет-сообществах и на официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийска проходит активное обсуждение вопроса о переносе воинской части из района улицы Югорской за пределы жилой зоны города.

Как сообщили в городской администрации, опросы инициированы городским краудсорсинговым проектом «Мы вместе!» и собрали уже более двух тысяч ответов.

В опросах в соцсети «Вконтакте» за перенос воинской части за пределы города высказались 67 процентов респондентов, против – 33%. 568 ответивших на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска также разошлись во мнениях: лишь 8% из них считают, что надо оставить все как есть, и 92% - за то, чтобы вынести военный объект с территории города.

Обсудить проблему в живом разговоре, выслушать мнения специалистов и общественников, а также проголосовать горожане смогут 30 мая в 18.00 в большом зале КДЦ «Октябрь», где пройдут общественные обсуждения вопроса о переносе воинской части из района улице Югорской за пределы жилой застройки города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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