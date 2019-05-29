2019-05-29T13:53:53+03:00
Происшествия

В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан пермяк

Он помещён в изолятор временного содержания
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан пермяк. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте с крупной партией наркотиков задержан пермяк. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Наркополицейскими Сургута около одного из домов по улице Александра Усольцева был задержан 20-летний приезжий, У молодого человека в карманах одежды обнаружено и изъято шесть свертков с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой 2,30 граммов.

Кроме того, в арендованной квартире злоумышленника полицейскими был проведен обыск, в ходе которого изъято более 100 фольгированных свертков и несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета, а также весы и упаковочный материал.

Эксперты подтвердили, что изъятое у задержанного является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 570 граммов.

Злоумышленник пояснил, что приехал в Сургут из Пермского края для незаконного заработка, наркотик он фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники-закладки».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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