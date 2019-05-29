Молодежный форум «Югра – территория возможностей» стартовал в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-29T13:45:39+03:00

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В окружной столице стартовал региональный форум «Югра – территория возможностей», который собрал порядка 100 молодых людей со всего округа, чтобы повысить их уровень знаний и компетенций в разработке и реализации собственных проектов.

Участников ожидает насыщенная образовательная программа: сегодня форумчане прослушали образовательную сессию «Как описывать проект», а затем разделились на группы и продолжили работу по теме «Ключевые элементы проектного управления». Также, сегодня участников ждет индивидуальная работа «Заполнение чек-листа проекта», а в конце дня участники представят свои идеи друг другу в формате питчинга – презентации проекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать.

Экспертами форума стали представители компании EveryCo Роман Беськаев, Георгий Бильман и Александр Веюков. Завтра участников ждут лекции от экспертов о целевой аудитории, рисках и ресурсах проекта, об этапах его реализации. Отметим, что все участники будут рекомендованы к включению в состав делегации ХМАО-Югры для участия в форуме «УТРО – 2019», регистрация на который продолжается до 1 июня в АИС «Молодежь России». Форум проходит на базе Детского технопарка «Кванториум».

ИСТОЧНИК KP.RU