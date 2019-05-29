2019-05-29T13:45:39+03:00
Общество

Молодежный форум «Югра – территория возможностей» стартовал в Ханты-Мансийске

В конце дня участники представят свои идеи друг другу в формате презентации
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Молодежный форум «Югра – территория возможностей» стартовал в Ханты-Мансийске. Фото с сайта АУ «Региональный молодежный центр»Молодежный форум «Югра – территория возможностей» стартовал в Ханты-Мансийске. Фото с сайта АУ «Региональный молодежный центр»
Изменить размер текста:

В окружной столице стартовал региональный форум «Югра – территория возможностей», который собрал порядка 100 молодых людей со всего округа, чтобы повысить их уровень знаний и компетенций в разработке и реализации собственных проектов.

Участников ожидает насыщенная образовательная программа: сегодня форумчане прослушали образовательную сессию «Как описывать проект», а затем разделились на группы и продолжили работу по теме «Ключевые элементы проектного управления». Также, сегодня участников ждет индивидуальная работа «Заполнение чек-листа проекта», а в конце дня участники представят свои идеи друг другу в формате питчинга – презентации проекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать.

Экспертами форума стали представители компании EveryCo Роман Беськаев, Георгий Бильман и Александр Веюков. Завтра участников ждут лекции от экспертов о целевой аудитории, рисках и ресурсах проекта, об этапах его реализации. Отметим, что все участники будут рекомендованы к включению в состав делегации ХМАО-Югры для участия в форуме «УТРО – 2019», регистрация на который продолжается до 1 июня в АИС «Молодежь России». Форум проходит на базе Детского технопарка «Кванториум».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные когалымчане смогут подзаработать во время летнего отдыха
В банке Сургута обнаружена поддельная пятитысячная купюра
В Ханты-Мансийске в асфальт «закатают» сто миллионов рублей
Хозяйка лишней квартиры из Лянтора назвала код и осталась без денег
Считанные часы остались до начала Прямой линии с губернатором Югры
В Югорске раскрыта дерзкая кража автомагнитолы
Жители Ханты-Мансийска требуют перенести воинскую часть за город
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан пермяк
В Сургуте за контрафактный алкоголь судят гражданина Азербайджана
В Нижневартовске состоится концерт джазовой музыки
Шесть миллионов рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие сутки
В Ханты-Мансийске 600 подростков и молодежь объединились в трудовые отряды
Трое югорчан перевели с банковских карт мошенникам 34 тысячи рублей