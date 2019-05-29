2019-05-29T12:55:49+03:00
Происшествия

В Сургуте за контрафактный алкоголь судят гражданина Азербайджана

Он по дешевке сбывал товар местным жителям
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за контрафактный алкоголь судят гражданина Азербайджана. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте за контрафактный алкоголь судят гражданина Азербайджана. Фото с сайта администрации города Сургут
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Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение в отношении 51-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, осенью 2018 года обвиняемый купил контрафактный алкоголь с различными этикетками в количестве более 43 тысяч бутылок различной емкости. После чего его стал реализовывать по заниженной цене сургутянам.

Сотрудниками полиции продажа была пресечена, немаркированная спиртосодержащая алкогольная продукция была изъята. В настоящее время уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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