В Сургуте за контрафактный алкоголь судят гражданина Азербайджана
Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение в отношении 51-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, осенью 2018 года обвиняемый купил контрафактный алкоголь с различными этикетками в количестве более 43 тысяч бутылок различной емкости. После чего его стал реализовывать по заниженной цене сургутянам.
Сотрудниками полиции продажа была пресечена, немаркированная спиртосодержащая алкогольная продукция была изъята. В настоящее время уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU