2019-05-29T12:48:42+03:00
Общество

В Нижневартовске состоится концерт джазовой музыки

Музыканты подарят своим слушателям мировые хиты
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске состоится концерт джазовой музыки. Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске состоится концерт джазовой музыки. Фото с сайта pixabay.com
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Дворец искусств 31 мая приглашает гостей и жителей Нижневартвоска на праздничный концерт джазовой музыки «15 лет в стиле Jazz».

Мероприятие посвящено 15-летию творческой деятельности джаз-бенда «Югра», а также памяти вдохновителя и создателя коллектива - заслуженного деятеля культуры республики Башкортостан - Геннадия Калинина.

В день рождения коллектива музыканты подарят своим слушателям мировые хиты: романтические, блюзовые, соул-джаз, брас-рок, фьюжн композиции и другие.

Завершит программу абсолютный шедевр 30-х годов, одна из самых известных композиций Дюка Эллингтона, которую он создал в сотрудничестве с тромбонистом его оркестра Хуаном Тизолом, - «Караван».

ИСТОЧНИК KP.RU

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