В Нижневартовске состоится концерт джазовой музыки
Дворец искусств 31 мая приглашает гостей и жителей Нижневартвоска на праздничный концерт джазовой музыки «15 лет в стиле Jazz».
Мероприятие посвящено 15-летию творческой деятельности джаз-бенда «Югра», а также памяти вдохновителя и создателя коллектива - заслуженного деятеля культуры республики Башкортостан - Геннадия Калинина.
В день рождения коллектива музыканты подарят своим слушателям мировые хиты: романтические, блюзовые, соул-джаз, брас-рок, фьюжн композиции и другие.
Завершит программу абсолютный шедевр 30-х годов, одна из самых известных композиций Дюка Эллингтона, которую он создал в сотрудничестве с тромбонистом его оркестра Хуаном Тизолом, - «Караван».
ИСТОЧНИК KP.RU