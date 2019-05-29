Шесть миллионов рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие сутки
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам более шести миллионов рублей.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, на уловки мошенников попались жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургутского, Белоярского и Советского районов.
Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций и сообщали владельцам банковских карт, что им одобрен кредит. Среди пострадавших женщины среднего и пожилого возраста.
Так, 53-летний житель Ханты-Мансийска, желая получить возврат денег от брокерской компании, лишился 141 тысяч рублей.
В поисках запчастей для автомобилей на бесплатных сайтах объявлений двое югорчан лишились в общей сложности более 50 тысяч рублей.
Жительнице Белоярского района поступил звонок от неизвестного мужчины, который предлагал выкупить из ломбарда ранее утерянный сотовый телефон. Однако, женщина, будучи осведомленной об опасности сделок в удаленном доступе, завершила разговор.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU