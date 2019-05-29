СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-29T12:37:49+03:00

Шесть миллионов рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие сутки. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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За минувшие сутки в Югре зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам более шести миллионов рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, на уловки мошенников попались жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургутского, Белоярского и Советского районов.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций и сообщали владельцам банковских карт, что им одобрен кредит. Среди пострадавших женщины среднего и пожилого возраста.

Так, 53-летний житель Ханты-Мансийска, желая получить возврат денег от брокерской компании, лишился 141 тысяч рублей.

В поисках запчастей для автомобилей на бесплатных сайтах объявлений двое югорчан лишились в общей сложности более 50 тысяч рублей.

Жительнице Белоярского района поступил звонок от неизвестного мужчины, который предлагал выкупить из ломбарда ранее утерянный сотовый телефон. Однако, женщина, будучи осведомленной об опасности сделок в удаленном доступе, завершила разговор.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU