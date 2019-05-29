2019-05-29T12:25:29+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске 600 подростков и молодежь объединились в трудовые отряды

Со всеми ребятами будут заключены срочные трудовые договоры
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске 600 подростков и молодежь объединились в трудовые отряды. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске 600 подростков и молодежь объединились в трудовые отряды. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Молодежные трудовые отряды приступят к работе с 3 июня. По предварительным данным в Ханты-Мансийске этот проект нынешним летом позволит объединить 660 представителей молодого поколения в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщили в городской администрации, участники трудовых отрядов будут заниматься благоустройством города, высадкой и прополкой зеленых насаждений в природном парке «Самаровский Чугас», уборкой общественных территорий. Трудиться ребятам предстоит в режиме неполного рабочего времени, продолжительность которого составляет два часа в день при пятидневной рабочей неделе, с двумя выходными днями – в субботу и воскресенье. В соответствии с нормами трудового законодательства РФ со всеми ребятами будут заключены срочные трудовые договоры, на каждого юного работника заполнят трудовую книжку и всем будет выдана спецодежда.

Всего в этом году планируется создать 720 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них в летний период – 660, в весенне-осенний период – 60.

Заработная плата участника отряда за полностью отработанный месяц за вычетом НДФЛ 13 % составит 5 397,48 рублей. Приоритет при трудоустройстве по-прежнему отдается подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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