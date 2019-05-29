Выпускники Югры сдали экзамен по математике

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-29T11:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают 29 мая основной период сдачи Единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе.

По словам директора департамента образования и молодежной политики Югры Алексея Дренина, впервые эти экзамены проводятся в один день: с 2019 года выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике - базовый или профильный.

Профильный уровень математики выбрали 5,1 тысяч выпускников Югры, а базовую математику сдают почти 4,9 тысяч.

Работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа. Она оценивается по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Работа по математике профильного уровня состоит из двух частей и 19 заданий, длится экзамен 3 часа 55 минут. Оценивается работа по стобалльной шкале, установленный минимальный балл по математике профильного уровня - 27.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 11 июня, ЕГЭ профильного уровня - не позднее 12 июня. Участники, получившие неудовлетворительный результат, вправе изменить выбранный ими ранее уровень для повторной сдачи экзамена в резервный срок.

Напомним, что основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 10,4 тысяч человек, из них 9,8 тысяч - выпускники текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU