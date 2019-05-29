В Талинке жильцам многоквартирных домов необоснованно придумали тариф за обслуживание мусорных площадок
Жительница многоквартирного дома из посёлка Талинка Октябрьского района была крайне возмущена новой придуманной услугой. Женщина обратилась в прокуратуру.
По информации прокуратуры Югры, выяснилось, что управляющая компания в одностороннем порядке в отсутствие каких-либо договоров с 1 января начисляла и взимала плату с жителей посёлка Талинка за услугу «содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», самостоятельно установив тариф в размере 1,5 рублей за 1 кв. м. площади жилого помещения.
Решение об утверждении данного тарифа собранием собственников многоквартирных домов либо органом местного самоуправления не принималось.
В этой связи прокурор района руководителю организации внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Жильцам 28 многоквартирных домов произведен перерасчет на сумму свыше 175 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка ценообразования, по результатам которого он привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU