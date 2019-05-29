Отец и дочь из Югры поверили телефонному мошеннику

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-29T10:59:05+03:00

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В дежурную часть полиции Октябрьского района поступило заявление от 54-летнего жителя поселка Октябрьское, который сообщил, что пострадал от действий мошенников.

Полицейским мужчина рассказал, что разместил объявление о сдаче в аренду квартиры на одном из популярных сайтов. Через несколько дней ему позвонила потенциальная квартиросъёмщица, которая представилась Еленой. Она пояснила, что в связи с командировкой готова снять жилье на длительный срок. Обговаривая детали сделки, женщина сообщила, что готова внести предоплату за два месяца аренды жилья в размере 18 тысяч рублей. Для того, чтобы якобы отчитаться перед руководством, звонившая убедительно просила мужчину пройти к банкомату, чтобы обналичить поступившие деньги и продиктовать ей номер банковского чека.

Сославшись на позднее время, заявитель направил к банкомату свою дочь, чтобы совершить ряд действий, при этом отдал ей телефон и свою банковскую карту. Все время, пока девушка находилась у терминала, с ней по телефону разговаривала женщина по имени Елена, затем – неизвестный мужчина, который не представился. Он убедил девушку привязать его номер телефона к банковской карте заявителя, после чего получил доступ ко всем счетам пострадавшего. После чего, псевдо-арендатор заявил, что ошибочно перевел лишние деньги и попросил их вернуть.

По инструкции злоумышленника девушка перевела ему 15 тысяч рублей на номер телефона. Спустя время, поняв, что ее обманывают, девушка начала звонить оператору банка, чтобы заблокировать карту. Однако мошенники успели завладеть суммой в размере 50 тысяч рублей. Общая сумма похищенных денег составила 65 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU