СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-29T10:53:34+03:00

В Нижневартовске появится первая живая изгородь из барбариса и кизильника. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В этом году в Нижневартовске запланированы работы по созданию и содержанию рядовых посадок, ландшафтных групп из деревьев и кустарников, живой изгороди, реконструкции элементов озеленения.

Как рассказал начальник управления по природопользованию и экологии городской администрации Владимир Кайгородов, на улицах города предполагается высадить более 2500 деревьев и кустарников. Так, 85 саженцев яблони сибирской будут высажены на улице 60 лет Октября, в створе улиц Ханты-Мансийской и Нефтяников. 415 саженцев калины появятся на улице Мира. 30 саженцев черемухи Маака высадят на улице Героев Самотлора. 30 саженцев ивы шаровидной «Маяк» планируют высадить на улице Северной в районе железнодорожного вокзала. 120 саженцев боярышника и 120 саженцев рябинника появятся на улице Нововартовской. 166 саженцев деревьев порадуют скоро горожан на улице Северной и 350 саженцев рябины на Маршала Жукова.

Впервые в городе на улице Чапаева, в створе улиц Северной и Интернациональной на площади 500 погонных метров будет организована живая изгородь из 1500 саженцев барбариса и кизильника.

Отметим, в озеленении города активно принимают участие жители, школы, предприятия Нижневартовска. На пешеходной зоне по улице Кузоваткина сотрудники расположенной рядом организации высадили сирень. Также за счет внебюджетных средств в этом году запланирована посадка 1875 деревьев и кустарников. Так, на городской набережной уже появилась аллея «РН-Снабжение», позже свои саженцы высадят «ННПО» и «Единая Россия», в Школьном сквере, в первом микрорайоне города, – аллея Добровольцев. Предпринимательское сообщество города планирует дополнить 32 кустарниками Сиреневую аллею в районе ФСК «Юбилейный» на территории Комсомольского озера. В 18 микрорайоне, в районе дома №93 по ул. Мира, предприниматели высадят тематический сквер «Сады предпринимателей».

Осенью по улице Северной запланированы мероприятия по замене не прижившихся саженцев хвойных деревьев на яблони.

Добавим, информация об экологических мероприятиях в Нижневартовске размещается на сайте органов местного самоуправления, а также в социальной сети Инстаграм @nvecology.

ИСТОЧНИК KP.RU