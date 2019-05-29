2019-05-29T12:16:11+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске вынесен приговор курганцу за убийство казака

Конфликт произошёл в здании народного творчества
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске вынесен приговор курганцу за убийство казака. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Ханты-Мансийске вынесен приговор курганцу за убийство казака. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Девять колонии строгого режима получил житель Курганской области за жестокую и кровавую расправу над казаком в Ханты-Мансийске.

Доказательства, собранные Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом, признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю Курганской области, работавшему охранником в доме народного творчества. Он признан виновным в совершении убийства.

В следственном комитете Югры напомнили, что 16 декабря 2017 года в здании дома народного творчества в Ханты-Мансийске проходило собрание казаков. Вечером, когда почти все участники мероприятия разошлись, между одним из казаков и охранником здания произошел конфликт, в ходе которого охранник вооружился находившимся в кабинете топором и несколько раз ударил потерпевшего по голове. От полученных ранений смерть мужчины наступила на месте преступления. Охранник расчленил тело, разложил останки по пакетам и выкинул за мусорные баки на территории учебного заведения. Части тела пролежали там несколько дней

После убийства подсудимый сбежал на такси до Кургана, где и был задержан полицейскими. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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