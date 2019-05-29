СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-29T10:36:24+03:00

По миллион триста тысяч рублей выплатят 1350 молодым семьям из Югры Фото: Татьяна Коркина

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Единовременную денежную выплату из окружного бюджета получила уже 551 многодетная молодая семья, включенная в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, для погашения части долга по ипотеке.

Всего же, по словам заместителя директора департамента социального развития Югры Людмилы Низамовой, поддержку получат порядка 1350 семей.

Выплаты проводятся в два этапа: до 31 мая в отношении югорчан, представивших сведения о совершенных сделках до 1 мая 2019 года; до 31 июля в отношении югорчан, представивших сведения о совершенных сделках до 1 июля 2019 года.

Общий объем средств единовременной выплаты составит 1,7 млрд рублей – в среднем по 1,3 млн рублей на семью.

Напомним, что в Югре продолжает работу телефон «горячей линии» (8 800 100 66 00), по которому можно получить консультацию по реализации государственной программы «Развитие жилищной сферы», в том числе по вопросу единовременных денежных выплат из окружного бюджета многодетным молодым семьям, включенным в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, для погашения части долга по ипотеке.

Добавим, что молодые семьи Югры, которых исключили из жилищной программы по достижению 36-летнего возраста, готовят петицию на имя президента России, чтобы защитить свои права.

ИСТОЧНИК KP.RU