2019-05-29T10:28:41+03:00
Происшествия

В Советском районе раскрыта крупная кража из вагон-дома

Злоумышленник взломал дверь
Алена Кульмухаметова
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В Советском районе раскрыта крупная кража из вагон-дома. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Советском районе раскрыта крупная кража из вагон-дома. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Владелец приехал проверить припаркованный в посёлке Агириш Советского района вагон-дом и заметил следы взлома и кражи. Мужчина обратился в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления, им оказался 35-летний житель поселка Зеленоборск. Мужчина проник в помещение прицепа – вагон-дома, припаркованного на территории промышленной базы в поселке Агириш и похитил станок-пресс и набор инструментов на сумму в 103 тысячи рублей.

Санкция инкриминируемой статьи за совершенное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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