В Советском районе раскрыта крупная кража из вагон-дома
Владелец приехал проверить припаркованный в посёлке Агириш Советского района вагон-дом и заметил следы взлома и кражи. Мужчина обратился в полицию.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления, им оказался 35-летний житель поселка Зеленоборск. Мужчина проник в помещение прицепа – вагон-дома, припаркованного на территории промышленной базы в поселке Агириш и похитил станок-пресс и набор инструментов на сумму в 103 тысячи рублей.
Санкция инкриминируемой статьи за совершенное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU