2019-05-29T10:07:49+03:00
Общество

Автомобилисты искали пять артефактов по Ханты-Мансийску

На прохождение всего квеста у участников ушло более двух часов
Алена Кульмухаметова
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Автомобилисты искали пять артефактов по Ханты-Мансийску. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскАвтомобилисты искали пять артефактов по Ханты-Мансийску. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В Ханты-Мансийске в рамках окружной акции «Музейная Арт-маёвка» прошел полюбившийся жителям Ханты-Мансийска автоквест, приуроченный к году семьи.

Директор управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер, рассказала, что любителям загадок, головоломок и интеллектуальных батлов предстояло найти пять артефактов, без которых не может обойтись настоящий художник. Так, согласно одному из заданий участники должны были посетить «храм» настоящего метра искусства - Геннадия Райшева, где необходимо было отыскать нужную картину и постараться воспроизвести ее на листке бумаги. В еще одном задании, участники отправились на поиски кисти, которая была спрятана на одной из колон Государственного художественного музея.

По традиции в разных уголках города были спрятаны артефакты, собрав которые можно было узнать, где находится финишная черта.

На прохождение всего квеста у участников ушло более двух часов. Первыми финишировала команда – «Страхоминаторы», они получили главный приз: бесплатный отдых на базе «село Владимирское» и подарок от Государственного художественного музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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