СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-29T09:31:32+03:00

Шоколад, сигареты и элитный алкоголь украл из магазина вартовчанин. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в полицию Нижневартовска поступило заявление директора продуктового магазина, расположенного на улице Декабристов в Нижневартовске. Управляющий сообщил полицейским, что ночью неизвестный мужчина проник в магазин, повредив входную дверь. Злоумышленник похитил шоколад, сигареты и дорогостоящий алкоголь общей стоимостью 50 тысяч рублей.

Оперативники установили 18-летнего юношу. Полицейским он пояснил, что был в сильном алкогольном опьянении и не отдавал отчет своим действиям. Известно, что парень нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На данный момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU