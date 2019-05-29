Шоколад, сигареты и элитный алкоголь украл из магазина вартовчанин
Накануне в полицию Нижневартовска поступило заявление директора продуктового магазина, расположенного на улице Декабристов в Нижневартовске. Управляющий сообщил полицейским, что ночью неизвестный мужчина проник в магазин, повредив входную дверь. Злоумышленник похитил шоколад, сигареты и дорогостоящий алкоголь общей стоимостью 50 тысяч рублей.
Оперативники установили 18-летнего юношу. Полицейским он пояснил, что был в сильном алкогольном опьянении и не отдавал отчет своим действиям. Известно, что парень нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
На данный момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU