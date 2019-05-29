В Сургуте заведующую детсадом «Золотая рыбка» уволили за стриптиз от кабана

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-29T09:18:46+03:00

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На платформе YouTube 27 мая появилось видео с заголовком «#Сургут #Золотая Рыбка #Утренник в актовом зале 18+». Кадры вызвали шок у большинства подписчиков канала. Автор видео запечатлел приватный танец человека в костюме кабана для девушки.

Обстановка соответствует помещению в детсаду: ковёр на полу, стульчики. На одном стуле сидит девушка в белой блузке и на высоких каблуках. Для нее танцует «кабан», который резко сдергивает с себя штаны, затем семейные трусы и стринги. Заводную музыку разрывают аплодисменты, смех и вскрики женщин, по всей видимости, сотрудниц детсада. То, что это сургутский детсад подтверждают комментарии к ролику.

«Ужас какой, а героиня по-моему заведующая детским садом «Золотая рыбка», я понимаю, что все мы люди, но не в детском саду же такое вытворять».

Выяснилось, что весёлое мероприятие состоялось три года назад, но только сейчас появилось в сети. «Все комментарии полный абсурд! Видео столетней давности. Это просто поздравление! Представление, не более того!», - возмущена сургутянка.

- Случай произошёл три года назад. В данный момент проводим служебную проверку. Но уже сегодня заведующая дошкольного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию, — сказала директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова. Также чиновница подтвердила, что инцидент действительно произошёл в детском саду города.

При этом сами сургутяне по-разному относятся к ситуации: кто-то осуждает поведение сотрудниц детсада, кто-то с пониманием относится к их отдыху.

«Детей нет на "утреннике". Не вижу причин осуждать воспитательниц», «Вы не поверите, но в садиках и школах работают ЖИВЫЕ люди. На кадрах видно, что за дверьми темно (скорее всего, темно и на улице), то есть - воспитанников нет. Коллектив развлекается и отдыхает. Перед ОДЕТОЙ взрослой женщиной приятной наружности танцует одетый в костюм кабана актёр», «Это что за разврат в стенах сада! куда смотрит департамент!», «Если творите такое, то хотя бы думайте головой, чтобы не спалиться. И те, кто пишет, что детей мол не было: а что они другого места не могли найти? Потом сюда же дети придут, и если они, что-то "интересное" обнаружат, то будет...», «Ну что сказать, если ученики школ устраивают "бдсм" выпускные, а в Сургутском саду стриптиз. Жесть! Деградируем» - пишут жители Сургута.

Отметим, что подобный шокирующий случай произошёл во время последнего звонка в одной из школ Владивостока. 22 мая выпускники школы номер 74 во Владивостоке выступили на дне самоуправления в БДСМ-костюмах на школьной линейке накануне последнего звонка. В соцсетях появились фотографии девушки в полицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками. Управление МВД России по Владивостоку и городское управление образования начали проверку после публикации ролика. Известно, что на двух выпускников составлены административные протоколы за незаконное ношение полицейской формы. Их родителям грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/711598" frameborder="0"></iframe> Стриптиз кабана в детском саду Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU