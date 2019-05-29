2019-05-29T08:57:09+03:00
Происшествия

Югорчанка похитила у собутыльницы 12 тысяч рублей

За кражу ей придется ответить в суде
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка похитила у собутыльницы 12 тысяч рублейЮгорчанка похитила у собутыльницы 12 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Совместные посиделки со знакомой дорого обошлись жительнице посёлка Луговской Ханты-Мансийского района. После трезвого пробуждения выяснилось, что исчезли деньги.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже денег. Выяснилось, что 46-летняя подозреваемая похитила 12 000 рублей у потерпевшей при совместном распитии спиртных напитков. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений, раскрыто 39, из них: два факта мошенничества, 13 краж и 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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