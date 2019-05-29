2019-05-29T08:52:04+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске ожидают появления 100-тысячного жителя города

Это событие произойдёт в июне
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске ожидают появления 100-тысячного жителя города. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске ожидают появления 100-тысячного жителя города. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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По последним статистическим данным, на 31 марта этого года численность постоянного населения столицы Югры составляла 99 906 человек.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, учитывая средние показатели темпов прироста населения в городе, 100-тысячный порог Ханты-Мансийск пересечет уже в июне. Это означает, что в автономном округе станет больше городов, где население составляет от 100 тысяч человек. Пока эту позицию занимают Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск.

Отметки «100 тысяч» и «120 тысяч», которые городу предстоит пройти, автоматически сделают город более привлекательным и станут сигналами к освоению местного рынка для крупных сетевых компаний в сферах услуг, строительства, торговли. А это в свою очередь даст расширение ассортимента, снижение цен, улучшение качества обслуживания потребителей, новые рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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