2019-05-29T08:46:26+03:00
Общество

В Нефтеюганске «Тойота Ленд Крузер» «вылетела» с дороги в кювет

Водитель внедорожника получил травмы
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске «Тойота Ленд Крузер» «вылетела» с дороги в кювет. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нефтеюганске «Тойота Ленд Крузер» «вылетела» с дороги в кювет. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Нефтеюганске. Водитель мощного внедорожника не справился с управлением.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 09:30 28 мая в городе Нефтеюганск на улице Объездная, 50-летний водитель за рулём «Тойота Ленд Крузер» совершил наезд на опору уличного освещения, с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы. Задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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