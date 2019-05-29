Жителям Югры предлагают выбрать подарок новорождённым

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-29T08:11:57+03:00

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Департамент социального развития Югры по поручению губернатора автономного округа Натальи Комаровой разрабатывает законодательную инициативу о предоставлении подарка новорожденному, которая должна быть принята до 1 июля 2019 года. Глава региона поставила задачу сформировать подарок с максимальным учетом мнения самих югорчан.

Перечень предлагаемых для подарка предметов был сформирован по результатам опроса югорских семей и сотрудников подведомственных учреждений департамента, работающих с семьями. В нём одежда, средства гигиены, игрушки для младенцев. Члены совета предложили нанести символику Югры на отдельные предметы, а также выполнить их из традиционных материалов.

Сотрудники департамента из всех предложенных предметов сформировали три варианта подарка. Югорчанам предлагается принять участие в голосовании по выбору. Опрос размещен на главной странице единого официального сайта государственных органов Югры.

Результаты голосования будут представлены на заседании координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Югре, которое пройдет 1 июня под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU