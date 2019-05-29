В Лангепасе уголовник оставил мужчину без дорогого смартфона
Полицейскими Лангепаса возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он обокрал мужчину, оставив его без телефона.
Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, находясь в квартире по улице Мира, подозреваемый похитил сотовый телефон стоимостью 21 500 рублей, который принадлежит 35-летнему мужчине. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированные кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU