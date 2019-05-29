СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-29T07:50:37+03:00

Плюс два сантиметра: Обь в районе Нижневартовска немного «подросла». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 29 мая составляет 766 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на два сантиметра.

По наблюдениям гидрологов, в прошлом году на это же число уровень воды в реке составил 842 сантиметра. Затопление земельных участков города начинается при подъёме воды в реке до 850 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU