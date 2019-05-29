СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-29T07:04:36+03:00

Погода в Югре 29 мая: дождь, гроза и сильный ветер. Фото из группы "Привет сей час Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

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В среду 29 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6 - 11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14,+19 градусов, в северных районах +8,+13 градусов, в южных и восточных до +24 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+18 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северный 4-8 метров в секунду при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +18 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 3-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU