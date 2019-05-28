СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-28T15:30:00+03:00

Следователи опубликовали фотографии с осмотра места смертельного ДТП в Югре. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Как сообщалось ранее, вечером 27 мая на 181 километре автомобильной дороги «Ханты-Мансийск — Талинка» в Октябрьском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса «Ивеко», следовавшего из Ханты-Мансийска в Югорск, и грузового автомобиля «КамАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб. Фото с СУ СК по ХМАО-Югре

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб - это 70-летний мужчина, житель города Югорска, еще семь человек госпитализированы.

Микроавтобус врезался в грузовик. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

В результате аварии пострадали семь человек. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Также в рамках расследования будет проверен организатор пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи и следователи-криминалисты следственного управления работают в Октябрьском районе на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU