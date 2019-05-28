2019-05-28T15:30:00+03:00
Происшествия

Следователи опубликовали фотографии с осмотра места смертельного ДТП в Югре

Погиб житель Югорска
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Следователи опубликовали фотографии с осмотра места смертельного ДТП в Югре. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреСледователи опубликовали фотографии с осмотра места смертельного ДТП в Югре. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Как сообщалось ранее, вечером 27 мая на 181 километре автомобильной дороги «Ханты-Мансийск — Талинка» в Октябрьском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса «Ивеко», следовавшего из Ханты-Мансийска в Югорск, и грузового автомобиля «КамАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб. Фото с СУ СК по ХМАО-Югре

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб. Фото с СУ СК по ХМАО-Югре

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб - это 70-летний мужчина, житель города Югорска, еще семь человек госпитализированы.

Микроавтобус врезался в грузовик. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Микроавтобус врезался в грузовик. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

В результате аварии пострадали семь человек. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

В результате аварии пострадали семь человек. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Также в рамках расследования будет проверен организатор пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи и следователи-криминалисты следственного управления работают в Октябрьском районе на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчан приглашают на праздник народов манси в Торум Маа
Жители Югры задолжали за капремонт 55 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске торговый центр «Небо» вновь открывается
В Сургуте спецоперация по спасению елей вызвала возмущение горожан
Проблему дольщиков Сургута губернатор Югры взяла под личный контроль
Девятиклассники Югры сдали экзамен по русскому языку
Спасатели призывают югорчан выйти на уборку у водоёмов
В Югре за неделю раскрыто три автоугона
В Когалыме сегодня появилась «Аллея выпускников»
В старую часть Нижневартовска протянут газопровод
В Сургуте задержан турагент-автоугонщик из Нефтеюганска
Победителями «Президентских игр» стали вартовчане
В Югре браконьер утопил ружьё в реке, чтобы не отдавать его инспекторам
В Югре полицейские проводят родительские собрания
В Нижневартовске стартует второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр
В Югре школьники под эгидой ЮНЕСКО защитили экологические проекты
Югорчане могут принимать цифровое ТВ на смартфон
Кондинец прописал двух армян и стал уголовником
В Югре стало известно, кто будет ремонтировать дороги округа
Вартовчанина задержали за кражу аккумулятора с «пятёрки»