2019-05-28T15:01:13+03:00
Общество

Жители Югры задолжали за капремонт 55 миллионов рублей

Больше всего неплательщиков в Нижневартовске
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жители Югры задолжали за капремонт 55 миллионов рублей. Фото с сайта югорского фонда капремонтаЖители Югры задолжали за капремонт 55 миллионов рублей. Фото с сайта югорского фонда капремонта
Изменить размер текста:

Специалисты Югорского фонда капитального ремонта подвели итоги судебной работы с неплательщиками в 1 квартале 2019 года. Выяснилось, что за первые три месяца текущего года сотрудники фонда в Югре подали почти три тысячи судебных исков на сумму порядка 55 миллионов рублей. При этом, почти половина данной суммы – более 21 миллиона рублей, приходится на Нижневартовск. Всего на должников за капремонт в данном городе подано за три месяца 854 заявления в суд.

У должников есть возможность погасить долг в рассрочку. Об этом можно узнать на сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

После обращения в суд, кроме задолженности по взносам и пени, собственники должны будут оплатить судебные издержки. Кроме того, после обращения в суд у неплательщиков исчезает возможность оплатить свой долг, воспользовавшись рассрочкой. Рассрочку предоставляет Югорский фонд капремонта собственникам, имеющим большой долг. А после решения суда, неплательщику необходимо будет выплатить всю сумму целиком и сразу. Для получения рассрочки необходимо обратиться в фонд с письменным заявлением, предварительно оплатив 100% пени.

Напомним, ранее фонд сообщал о собираемости взносов в 102 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчан приглашают на праздник народов манси в Торум Маа
Следователи опубликовали фотографии с осмотра места смертельного ДТП в Югре
В Ханты-Мансийске торговый центр «Небо» вновь открывается
В Сургуте спецоперация по спасению елей вызвала возмущение горожан
Проблему дольщиков Сургута губернатор Югры взяла под личный контроль
Девятиклассники Югры сдали экзамен по русскому языку
Спасатели призывают югорчан выйти на уборку у водоёмов
В Югре за неделю раскрыто три автоугона
В Когалыме сегодня появилась «Аллея выпускников»
В старую часть Нижневартовска протянут газопровод
В Сургуте задержан турагент-автоугонщик из Нефтеюганска
Победителями «Президентских игр» стали вартовчане
В Югре браконьер утопил ружьё в реке, чтобы не отдавать его инспекторам
В Югре полицейские проводят родительские собрания
В Нижневартовске стартует второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр
В Югре школьники под эгидой ЮНЕСКО защитили экологические проекты
Югорчане могут принимать цифровое ТВ на смартфон
Кондинец прописал двух армян и стал уголовником
В Югре стало известно, кто будет ремонтировать дороги округа
Вартовчанина задержали за кражу аккумулятора с «пятёрки»