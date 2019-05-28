Жители Югры задолжали за капремонт 55 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-28T15:01:13+03:00

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Специалисты Югорского фонда капитального ремонта подвели итоги судебной работы с неплательщиками в 1 квартале 2019 года. Выяснилось, что за первые три месяца текущего года сотрудники фонда в Югре подали почти три тысячи судебных исков на сумму порядка 55 миллионов рублей. При этом, почти половина данной суммы – более 21 миллиона рублей, приходится на Нижневартовск. Всего на должников за капремонт в данном городе подано за три месяца 854 заявления в суд.

У должников есть возможность погасить долг в рассрочку. Об этом можно узнать на сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

После обращения в суд, кроме задолженности по взносам и пени, собственники должны будут оплатить судебные издержки. Кроме того, после обращения в суд у неплательщиков исчезает возможность оплатить свой долг, воспользовавшись рассрочкой. Рассрочку предоставляет Югорский фонд капремонта собственникам, имеющим большой долг. А после решения суда, неплательщику необходимо будет выплатить всю сумму целиком и сразу. Для получения рассрочки необходимо обратиться в фонд с письменным заявлением, предварительно оплатив 100% пени.

Напомним, ранее фонд сообщал о собираемости взносов в 102 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU