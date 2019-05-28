2019-05-28T14:49:48+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске торговый центр «Небо» вновь открывается

Первыми покупателей ждёт гипермаркет
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске торговый центр «Небо» вновь открывается. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске торговый центр «Небо» вновь открывается. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Деятельность торгового центра «NEBO», расположенного по адресу улица Мира, дом 45 в городе Ханты-Мансийске возобновится в чнтверг 30 мая.

Напомним, что 29 апреля 2019 года, Постановлением об административном правонарушении Октябрьского районного суда было решено приостановить деятельность данного торгового цента на срок 30 суток за невыполнение требований в области пожарной безопасности. Арендаторам пришлось искать новые торговые точки, и они потерпели убытки.

Как сообщает городская администрация, с 10 часов утра покупателям города откроет свои двери гипермаркет «Райт». Далее в обычном режиме примет своих потребителей «Торговая галерея» с предложениями федеральных и региональных розничных операторов, а также местных субъектов предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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