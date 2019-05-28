В Сургуте спецоперация по спасению елей вызвала возмущение горожан

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-28T14:36:50+03:00

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Накануне жители домов по улице Профсоюзов в городе Сургут забили тревогу из-за выкапываемых елей, за которыми ухаживали, в том числе, и жители близлежащих домов. Как оказалось, работу вели представители администрации города. Как оказалось, это была «спецоперация по спасению елей». Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что накануне 9 мая полицейские задержали вандала, который повредил 10 деревьев в сквере «Мемориал Славы». Власти решили поврежденные огнем ели заменить на другие. При этом выбрали деревья, растущие в сквере на перекрестке улиц Чехова и Профсоюзов. Вместо здоровых елей сюда были пересажены те, что пострадали от рук вандала, что вызвало возмущение жителей близлежащих домов. В необходимости такой рокировки усомнился и вице-спикер городского парламента Артем Кириленко:

- Странное, конечно, управленческое решение: навести порядок в одном месте за счет другого вместо того, чтобы заказать ели в питомнике. Я выезжал на место, жители микрорайона крайне недовольны. Решение, по моему мнению, очень спорное. Власти обещают, что обеспечат уход за елями, пострадавшими от огня, вплоть до их восстановления. К сожалению, эксперты не разделяли их оптимизма. По их мнению, шансов выжить было мало не только у ослабленных деревьев со сквера «Мемориал Славы», но и у здоровых елей с улицы Профсоюзов. Добавим, что благодаря общественному резонансу чиновникам пришлось вернуть ели на прежнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU