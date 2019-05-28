2019-05-28T14:36:50+03:00
Общество

В Сургуте спецоперация по спасению елей вызвала возмущение горожан

Способ «рокировки» удивил даже специалистов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте спецоперация по спасению елей вызвала возмущение горожан. Фото с сайта Думы СургутаВ Сургуте спецоперация по спасению елей вызвала возмущение горожан. Фото с сайта Думы Сургута
Изменить размер текста:

Накануне жители домов по улице Профсоюзов в городе Сургут забили тревогу из-за выкапываемых елей, за которыми ухаживали, в том числе, и жители близлежащих домов. Как оказалось, работу вели представители администрации города. Как оказалось, это была «спецоперация по спасению елей». Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что накануне 9 мая полицейские задержали вандала, который повредил 10 деревьев в сквере «Мемориал Славы». Власти решили поврежденные огнем ели заменить на другие. При этом выбрали деревья, растущие в сквере на перекрестке улиц Чехова и Профсоюзов. Вместо здоровых елей сюда были пересажены те, что пострадали от рук вандала, что вызвало возмущение жителей близлежащих домов. В необходимости такой рокировки усомнился и вице-спикер городского парламента Артем Кириленко:

- Странное, конечно, управленческое решение: навести порядок в одном месте за счет другого вместо того, чтобы заказать ели в питомнике. Я выезжал на место, жители микрорайона крайне недовольны. Решение, по моему мнению, очень спорное. Власти обещают, что обеспечат уход за елями, пострадавшими от огня, вплоть до их восстановления. К сожалению, эксперты не разделяли их оптимизма. По их мнению, шансов выжить было мало не только у ослабленных деревьев со сквера «Мемориал Славы», но и у здоровых елей с улицы Профсоюзов. Добавим, что благодаря общественному резонансу чиновникам пришлось вернуть ели на прежнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчан приглашают на праздник народов манси в Торум Маа
Следователи опубликовали фотографии с осмотра места смертельного ДТП в Югре
Жители Югры задолжали за капремонт 55 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске торговый центр «Небо» вновь открывается
Проблему дольщиков Сургута губернатор Югры взяла под личный контроль
Девятиклассники Югры сдали экзамен по русскому языку
Спасатели призывают югорчан выйти на уборку у водоёмов
В Югре за неделю раскрыто три автоугона
В Когалыме сегодня появилась «Аллея выпускников»
В старую часть Нижневартовска протянут газопровод
В Сургуте задержан турагент-автоугонщик из Нефтеюганска
Победителями «Президентских игр» стали вартовчане
В Югре браконьер утопил ружьё в реке, чтобы не отдавать его инспекторам
В Югре полицейские проводят родительские собрания
В Нижневартовске стартует второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр
В Югре школьники под эгидой ЮНЕСКО защитили экологические проекты
Югорчане могут принимать цифровое ТВ на смартфон
Кондинец прописал двух армян и стал уголовником
В Югре стало известно, кто будет ремонтировать дороги округа
Вартовчанина задержали за кражу аккумулятора с «пятёрки»