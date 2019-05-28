Проблему дольщиков Сургута губернатор Югры взяла под личный контроль

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-28T14:26:06+03:00

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Накануне в Сургуте губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с участниками долевого строительства, чьи права были нарушены. Потенциальные хозяева более 1000 квартир в 14 домах неоднократно обращались к главе региона, в том числе через ее аккаунт в социальной сети Инстаграм с просьбой помочь в решении их проблемы.

Самое большое количество недостроенных многоэтажных жилых домов у ООО «СеверСтрой». Как пояснил владелец компании Богдан Нестор, после 25 лет безупречной работы на строительном рынке компания, единожды приняв неверное решение, лишилась оборотных средств. Похожие и другого рода проблемы возникли у ООО «ДЭП», ООО СФ «Новострой», ООО «Салаир», ООО «ВостокСтрой-Капитал». Но, как заверили их руководители, они готовы искать решения, чтобы довести начатое до конца.

Так, например, совместными усилиями на устраивающих стороны условиях для достройки домов № 5 и № 6 в микрорайоне 35А ЖК «Кедровый» найдены инвесторы.

По их заверениям, жители дома № 6 получат ключи в начале 2020 года, дома № 5 - в конце.

Все остальные дома имеют разную степень готовности - от 20 до 98%. Но даже у последних на сегодняшний день есть проблемы, препятствующие вводу домов в эксплуатацию. По словам застройщиков, они готовы выполнить свои обязательства при наличии финансирования.

По итогу, автономный округ выделил городу почти миллиард рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута».

Губернатор округа Наталья Комарова поручила главе Сургута Вадиму Шувалову, его заместителю Николаю Кривцову реализовать это решение в срок до 3 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU